Bundesliga, vittoria di misura per il Leverkusen. Dortmund ko, primo tempo horror

Goleade di Wolfsburg e Eintracht Francoforte

Tre punti importanti anche per il Bayern Leverkusen: alla BayArena basta un gol di Grimaldo nel secondo tempo per superare di misura il Mainz e mettere il fiato sul collo al Bayern Monaco, che domani se la vedrà con l'Hoffenheim. Vittorie interne e anche molto larghe sia per l'Eintracht Francoforte che per il Wolsfburg, che vincono rispettivamente 4-1 e 5-1 contro Friburgo e Borussia M'gladbach.