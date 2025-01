Bundesliga, Bayern manita e nuovo allungo sul Leverkusen

Il Bayern risponde immediatamento al successo del Bayer Leverkusen, che in uno degli anticipi della 17ª giornata di Bundesliga aveva superato di misura il Mainz e accorciato le distanze in classifica. La capolista travolge con un sonoro 5-0 l'Hoffenheim e torna a +6 sulle 'aspirine' di Alonso. In evidenza Sané con una doppietta, a segno Kane, come sempre glaciale dal dischetto.