Bundesliga, il Bayern resta in vetta. Il Lipsia si butta via

Gol ed emozioni nel sabato della 18ª giornata di Bundesliga , che conferma il Bayern al comando in splendida solitudine, davanti al Bayer Leverkusen e all' Eintracht Francoforte , che aveva vinto l'anticipo del venerdì superando un Borussia Dortmund in piena crisi.

Goretzka lancia il Bayern, sorpasso Stoccarda

Tutto facile no contro un orgoglioso Wolfsburg, ma il Bayern non rallenta la sua marcia e ottiene un altro successo. Protagonista del 3-2 per la squadra bavarese stavolta è Goretzka, autore di una doppietta. Rest a -4 il Bayer Leverkusen che, trascinato da Wirtz e Schick, si sbarazza del Borussia M'Gladbach. Al quarto posto sale lo Stoccarda, che travolge per 4-0 il Friburgo di Grifo e sorpassa il Lipsia, capace di farsi rimontare dal 3-0 al 3-3 dal fanalino di coda Bochum, che ringrazia Boadu, autore di una tripletta.

Hoffenheim e St.Pauli doppio colpo

Nelle retrovie, successi di platino per l'Hoffenheim e il St. Pauli, che si impongono in trasferta rispettivamente per 3-1 e 2-0 sui campi di Kiel e Heidenheim, abbandonando entrambe il terzultimo posto in classifica.