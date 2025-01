Bundesliga, Kim lancia il Bayern a +6. Schick non basta al Leverkusen

Aspettando l'Eintracht, impegnato domenica nel posticipo, tutte in campo le big per il sabato della 19ª giornata di Bundesliga . In vetta, allungo del Bayern , che dopo la scoppola in Champions con il Feyenoord , vince una partita non banale a Friburgo e allunga a +6 sul Bayer Leverkusen , che si fa rimontare dal Lipsia. Cade lo Stoccarda contro il rampante Mainz, non torna a vincere il Dortmund.

Bundesliga, la classifica

Colpo Bayern, stop Leverkusen

Il Bayern archivia il passo falso in Europa andando a sbancare l'Europa-Park Stadion per 1-2. La squadra di Kompany si porta in vantaggio al 15' con il solito Kane e raddoppia in apertura di ripresa con l'ex difensore del Napoli, Kim. Ginter accorcia le distanze per i padroni di casa, ma la capolista porta a casa tre punti pesantissimi. Anche in virtù del pari del Leverkusen, che a Lipsia si porta avanti di due reti grazie a un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Schick, e ad Aleix Garcia, ma si vede raggiungere dal gol di Raum e l'autogol di Tapsoba.

Mainz show, Stoccarda ko

Perde terreno lo Stoccarda, che ci rimette le pene in casa della sorpresa Mainz e viene agganciato dal Lipsia. Alla Mewa Arena decidono i gol di Weiper a Caci, che portano la squadra di Bo Henriksen al sesto posto in classifica. Negli altri due match in programma nel pomeriggio, beffa per il Borussia Dortmund, che anche con l'improvvisato Tullberg in panchina non ritrova la vittoria, raggiunto dal 2-0 al 2-2 in casa dal Werder Brema (un'ora in campo per Adeyemi, obiettivo del Napoli). Ad un punto dai gialloneri sale l'Augsburg, che vince lo scontro salvezza con l'Heidenheim.

