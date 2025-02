Bundesliga, sorride il Bayern Monaco: poker al Kiel con il brivido. Risorge il Dortmund

Bundesliga, i risultati

Bayern Monaco forza quattro: Kiel ko con il brivido

Sesta vittoria consecutiva in campionato per il Bayern Monaco che batte 4-3 l'Holstein Kiel con il brivido: primo tempo show dei bavaresi che esaltano l'Allianz Arena con le reti di Musiala (19') e Kane (45+3' p.t.). Nel secondo tempo i padroni di casa dilagano con la doppietta dell'inglese al 46' (capocannoniere con 19 reti) e il poker di Gnabry (54'). Al 62' il Kiel segna il gol della bandiera con Porath poi, in pieno recupero, la doppietta di Skrzybski (91' e 93') riapre incredibilmente un match che sembrava chiuso ma il risultato non cambia più. Successo importante per la capolista che sale a quota 51 punti, a +9 sul Leverkusen impegnato domani con l'Hoffenheim. L'Holstein rimane invece fermo in penultima posizione a 12 punti.

Bayern Monaco-Holstein Kiel 4-3: cronaca, tabellino e statistiche

Dortmund ok sul campo dell'Heidenheim: inizia l'era Kovac

Torna a sorridere il Borussia Dortmund: i gialloneri espugnano 2-1 il campo dell'Hoffenheim e conquistano un successo che, in Bundesliga, mancava addirittura dal 22 dicembre scorso (3-1 sul campo del Wolfsburg). Gli ospiti, a segno Guirassy (33') e Beier (63'), salgono a quota 29 punti e si preparano ad accogliere il neo tecnico, l'ex Bayern Niko Kovac, che entrerà in carica da domani. Niente da fare per l'Heidenheim, al quale non basta il gol di Honsak (64'): la formazione di Schmidt resta al terzultimo posto a 14 punti.

Heidenheim-Borussia Dortmund 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Stoccarda ko, vince il Friburgo

Nelle altre gare del pomeriggio di Bundesliga spicca la vittoria esterna del Gladbach che, grazie agli acuti di Ngoumou (25') e Kleindienst (82'), piega lo Stoccarda che non va oltre l'autorete di Elvedi (49'). Biancorossi quarti a 32, Borussia ora a 30 a pari merito con il Friburgo corsaro sul campo del Bochum: 1-0 per i ragazzi di Schuster, decisivo Sildillia (34'). Pareggio ad Amburgo tra St.Pauli e Augsburg: l'1-1 finale porta le firme di Banks (autogol al 17') e Komur (83'). Chiude il sabato del calcio tedesco la sfida tra Union Berlino e Lipsia (live dalle 18:30).

Stoccarda-Borussia M'Gladbach 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Bochum-Friburgo 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

St.Pauli-Augsburg 1-1: cronaca, tabellino e statistiche