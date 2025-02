Bundesliga: vittoria al debutto nel Leverkusen per Hermoso, solo un pari per l'Eintracht

ROMA - Dopo la vittoria con il brivido della capolista Bayern Monaco contro il Kiel è arrivata oggi (2 febbraio) la risposta del Bayer Leverkusen, secondo e vittorioso nel match che ha chiuso il programma della 20ª giornata di Bundesliga, mentre non è riuscito ad andare al di là del pari l'Eintracht terzo in classifica e reduce dal ko di Europa League contro la Roma all'Olimpico.

Leverkusen, Hermoso debutta con una vittoria

Successo senza troppi affanni per il Bayer Leverkusen, che dopo il pari di Lipsia è ripartito in casa contro l'Hoffenheim. Gara chiusa già nel primo tempo, con il gol segnato al 15' da Boniface (servito da Grimaldo) e quello realizzato quattro minuti dopo da Frimpong su splendido assist di Garcia. Nella ripresa debutto con la maglia del Leverkusen per Hermoso, appena arrivato dalla Roma e dentro al 68' al posto di Buendia, con la squadra in dieci per il doppio giallo a Grimaldo (61') ma avanti 3-1 dopo il gol segnato al 51' dall'altro ex giallorosso Schick e quello trovato dagli ospiti con Orban (62'). Il risultato non cambia più e arrivano tre punti pesanti per la formazione di Xabi Alonso.

Secondo pari di fila per l'Eintracht: 1-1 con il Wolfsburg

Non riesce invece a tenere il passo l'Eintracht di Francoforte, terzo in classifica e al secondo pari di fila: finisce 1-1 infatti il match casalingo contro il Wolfsburg. Primo tempo senza reti e gara che si accende nella ripresa. Al 50 gli ospiti trovano infatti il vantaggio grazie all'autorete di Tuta propiziata da Amoura. I padroni di casa assorbono il colpo e provano a riportarsi in gara e all'81' raggiungono l'obiettivo con Uzun, che nel recupero colpisce poi la traversa (al 77' era stato invece il suo compagno di squadra Ekitike a concludere sul palo). Solo un punto alla fine per la squadra di Dino Toppmoller, ora a -13 dal Bayern Monaco e a -7 dal Bayer Leverkusen.

