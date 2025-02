Il Bayern 'vede' biancoverde: tris al Werder aspettando il Celtic

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La 21ª giornata di Bundesliga si apre con l'anticipo tra Bayern e Werder Brema , per consentire alla squadra di Kompany di preparare al meglio il primo round dello spareggio di Champions League con il Celtic . Prova generale promettente per la capolista, che si impone per 3-0 , conquistando la settima vittoria consecutiva in campionato e allungando momentaneamente a +9 sul Bayer Leverkusen secondo.

Tutto nella ripresa

Gara a senso unico all'Allianz Arena, con il Bayern che attacca a testa bassa dal primo minuto, ma che fino all'intervallo non riesce a far breccia nell'attenta difesa ospite. In apertura di ripresa l'episodio che sblocca il risultato, con un contestato mani in area di Jung e il rigore al solito impeccabilmente trasformato da Kane. All'82', dopo un altro paio di occasioni clamorose per lo stesso attaccante inglese e per Upamecano, arriva anche il raddoppio, firmato da Sané, freddissimo dopo l'assist al bacio di Laimer. In capo all'infinito recupero, altro fallo di Jung, che stavolta stende Musiala, e doppietta dal dischetto per Kane, che cala il tris.

