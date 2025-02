Bundesliga, frena il Bayer Leverkusen. Crolla ancora il Dortmund

Il Bayer Leverkusen non riesce a rispondere al Bayern Monaco nella 21ª giornata di Bundesliga. La squadra di Xabi Alonso non va oltre lo 0-0 contro il Wolfsburg, con in campo l'ex Roma Hermoso schierato titolare. Il Leverkusen si allontana così dalla vetta, ora distante ben otto punti. Cresce l'attesa per il prossimo turno, con la sfida diretta tra Xabi Alonso e Kompany che potrebbe risultare decisiva per assegnare il titolo.