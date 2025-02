Bundesliga, il Lipsia piega il St.Pauli e vola al quarto posto. Pari tra Kiel e Bochum

LIPSIA (GERMANIA) - Nella gara che chiude la 21ª giornata di Bundesliga, il Lipsia piega 2-0 il St.Pauli, mette la freccia sullo Stoccarda corsaro ieri a Dortmund e torna al quarto posto solitario della classifica, a quota 36 punti. La formazione di mister Rose indirizza il match già nella prima frazione con le reti di Sesko al 16' e Simons al 35'. Nella ripresa il Lipsia gestisce il doppio vantaggio, resta in dieci uomini complice il rosso diretto comminato a Orban al 69' ma il risultato non cambia più. Sconfitta 'indolore' invece per la squadra dell'ex tecnico del Genoa Alexander Blessin che resta sì ferma a 21 punti ma conserva le sette lunghezze di vantaggio sull'Heidenheim terz'ultimo.