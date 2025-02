Il Lipsia sbatte sull'Augsburg e manca l'aggancio al terzo posto

Nell'anticipo dell 22ª giornata di Bundesliga, finisce in parità la sfida d'apertura del turno tra Augsburg e Lipsia. Alla WWK Arena termina senza reti, per un punto che fa comodo ai padroni di casa, a distanza di sicurezza dalla zona caldissima della classifica, ma che scontenta invece gli ospiti, ai quali non riesce l'aggancio al terzo posto.