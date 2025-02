Bundesliga, l'Hoffeinheim batte il Werder Brema. Eintracht ok

ROMA - Al Weserstadion, rimonta vincente per l'Hoffenheim che batte 3-1 i padroni di casa del Werder Brema.Nel primo tempo il Werder rompe l'equilibrio dopo sette minuti, grazie allo sfortunato autogol di Nsoki. La reazione ospite non tarda ad arrivare e, al 28', Stach pareggia i conti con la rete dell'1-1. Il gol rivitalizza l'Hoffenheim che prima dell'intervallo, al 44', completa la rimonta con il 2-1 firmato da Bischof. Nella ripresa il Werder stenta e l'Hoffenheim dilaga con Orban che, al 63', sigla il definitivo 3-1.

L’Eintracht vince facile contro l’Holstein Kiel

Vittoria casalinga per l'Eintracht Francoforte che batte 3-1 l'Holstein Kiel. Primo tempo favorevole all'Eintracht che al 18' trova l'1-0 con Larsson.L'undici di casa non toglie il piede dall'accelaratore che con Tuta, al 37', raddoppiano. Nella ripresa l'Eintracht prende il largo con Uzun, che al 60' cala il tris. Gli ospiti provano a riorganizzarsi, ma la rete al 73' di Porath serve solo a rendere meno amara la sconfitta. La squadra di Francoforte si mantiene in scia del Bayer Leverkusen: terzo posto a quota 42. Le aspirine sono davanti a 47. Il Bayern Monaco sempre più primo a 55.

Bundesliga, risultati e classifica