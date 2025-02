Bundesliga, Leverkusen corsaro a Kiel. Show Dortmund: 6-0 all'Union Berlino, poker di Guirassy!

KIEL (GERMANIA) - Il Bayer Leverkusen torna alla vittoria. Dopo due pareggi senza reti, i campioni di Germania in carica vincono 2-0 sul campo dell' Holstein Kiel nella 23esima giornata di Bundesliga e consolidano il secondo posto in classifica, a quota 50 punti, a cinque lunghezze di distanza dal Bayern Monaco capolista impegnato domani, domenica 23 febbraio, all' Allianz Arena contro l' Eintracht Francoforte . La squadra di Xabi Alonso conquista i tre punti grazie alle reti di Schick (9') e Adli (45').

Holstein Kiel-Bayer Leverkusen 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga, Borussia Dortmund show: 6-0 all'Union, poker di Guirassy!

Larga vittoria per il Borussia Dortmund che surclassa 6-0 l'Union Berlino tra le mura amiche del Signal Iduna Park. Protagonista indiscusso del match l'attaccante Guirassy, autore di ben quattro reti (40', 75', 80' e 83') poi un guizzo di Beier (89'), oltre all'autogol di Leite (25') che aveva aperto la goleada. Con questo successo la formazione di Kovac si porta a 32 punti in classifica, mentre l'Union Berlino resta fermo a quota 24.

Borussia Dortmund-Union Berlino 6-0: cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga, vincono Magonza e Augsburg

Nelle altre partite del pomeriggio spicca il successo per 2-0 del Magonza che, in casa, ha la meglio sul St. Pauli grazie a Lee Jae-Sung (67') e Nebel (95'). Svanberg (81') risponde a Masovic (50') nell'1-1 tra Wolfsburg e Bochum, mentre l'Augsburg cala il tris sul campo del Borussia Moenchengladbach, con i padroni di casa in dieci dal 28' del primo tempo (rosso a Omlin). Mattatore del match nella ripresa Claude-Maurice, autore di una tripletta da urlo.

Magonza-St.Pauli 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Wolfsburg-Bochum 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Borussia M'Gladbach-Augsburg 0-3: cronaca, tabellino e statistiche