Bundesliga, il Bayern batte l’Eintracht e blinda il primato

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Tre punti preziosi per rispondere al successo del Leverkusen in trasferta: il Bayern Monaco non perde colpi e batte l’ Eintracht per quattro a zero. Confronto non semplice per i bavaresi che si impone contro la terza in classifica con grande padronanza. Il Lipsia perde una buona occasione per agganciare la zona Champions: il pareggio casalingo con l’ Heidenheim è un mezzo passo falso che frena le ambizioni della squadra allenata da Marco Rose.

Il Bayern supera l’Eintracht, infortunio per Kimmich

Il Bayern consolida il primato in classifica battendo l’Eintracht Francoforte per quattro a zero. La formazione bavarese sblocca il risultato nel recupero del primo tempo con il centrocampista francese Olise che capitalizza a meglio un assist di Sane. La squadra allenata da Kompany mette al sicuro il risultato in avvio di ripresa con il raddoppio firmato dall’esterno giapponese Ito. A poco meno di dieci minuti dal termine arriva il terzo gol di Musiala, e in pieno recupero Gnabry segna il quarto gol certificando l’ottima prestazione. Unica nota stonata - in vista della Champions League - è l’infortunio di Kimmich, sostituito poco prima dell’intervallo per un infortunio. Grazie a questo successo il Bayern Monaco mantiene 8 punti di vantaggio sul Leverkusen e 16 punti sullo stesso Eintracht Francoforte ora insidiato dal Friburgo.

Bayern Monaco-Eintracht 4-0, cronaca, tabellino e statistiche

Lipsia, solo un pari con l’Heidenheim

Pareggio in rimonta per il Lipsia, costretto a inseguire dopo essere andato sotto di due reti dopo appena un quarto d’ora. Sfida in salita per la squadra allenata da Marco Rose che va sotto dopo appena sei minuti con l'Heidenheim; assist di Schoppner e vantaggio firmato dall’attaccante austriaco Honsak. Sette minuti più tardi l’Heidenheim raddoppia con Pieringer che realizza un calcio di rigore. La reazione dei padroni di casa è significativa, e prima dell’intervallo Openda accorcia le distanze. Il Lipsia riporta il risultato in equilibrio a metà ripresa grazie a un rigore realizzato dallo sloveno Benjamin Sesko. Il Lipsia perde due punti pesanti in chiave Champions League: la formazione di Rose sale a quota 38 punti che al momento vale il sesto posto, ancora utile per la qualificazione in Conference League. L’Heidenheim resta inchiodato all’ultimo posto in compagnia di Bochum e Kiel: sono tutte a quota 15 punti, staccate di sei lunghezze dall’Hoffenheim.

Lipsia-Heidenheim 2-2, cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga, la classifica