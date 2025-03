Bayer, che scintille in campo tra due compagni di squadra: devono separarli per evitare la rissa

Un litigio tra compagni di squadra nonostante la vittoria. Questo è quanto accaduto al Bayer Leverkusen , nel corso della partita che ha visto i campioni in carica vincere per 4-1 in casa dell'Eintracht Francoforte . Protagonisti Boniface e Buendia , che si sono scontrati duramente dopo un'occasione sprecata. Al punto che sono dovuti intervenire i compagni a separarli.

Buendia e Boniface si scontrano: cosa è successo

Il tutto è accaduto al termine della partita, con il risultato già acquisito. Un pallone messo in area ha visto Victor Boniface ed Emiliano Buendìa andare in contemporanea al tiro, finendo per ostacolarsi a vicenda. Una situazione che ha portato l'argentino a reagire verso l'attaccante, che non ha gradito. Boniface, infatti, si è rivolto duramente al compagno, al punto da costringere gli altri giocatori del Bayer a intervenire per separarli, scongiurando così un'eventuale rissa.