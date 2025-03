Bundesliga, colpo di coda del Kiel a Berlino. Il Friburgo manca l'aggancio al Mainz

BERLINO (GERMANIA) - Successo pesante in chiave salvezza per il Kiel, ora penultimo in classifica, che passa sul campo dell'Union Berlino riaccendendo le sue speranze salvezza. All'An der Alten Forsterei, gli ospiti passano grazie alla rete messa a segno da Gigovic al 43'. Un successo che consente al Kiel di lasciare all'Heidenheim l'ultimo posto in classifica e che si abbatte ulteriormente sui capitolini, dopo la sentenza negativa sul match con il Bochum, per il comportamento dei propri tifosi.