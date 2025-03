Bundesliga, colpo esterno del Mainz: 3-1 in casa del Monchengladbach

Monchengladbac-Mainz, tabellino e statistiche

Il Mainz vola al terzo posto

Con questo successo il Mainz scavalca momentaneamente l'Eintracht di Francoforte e si porta al terzo posto in classifica con 44 punti, alle spalle della coppia formata da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen (che si sfideranno in settimana per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo il netto successo dei bavaresi nella sfida d'andata). Il Monchengladbach invece (alla seconda sconfitta casalinga consecutiva dopo quella con l'Augusta), resta fermo a 37 punti, in ottava posizione.

Bundesliga, la classifica