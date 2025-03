Clamoroso in Bundesliga: cadono Bayern Monaco, Leverkusen e Borussia Dortmund

Un sabato clamoroso in Bundesliga : le tre big del campionato, Bayern Monaco , Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund , sono state sconfitte rispettivamente da Bochum, Werder Brema e Augsburg . Cade la capolista guidata da Kompany , ma non ne approffittano Wirtz e compagni che restano a -8 dal primo posto e vedono avvicinarsi il Mainz dopo la vittoria esterna contro il Monchengladbach . Pari tra Wolfsburg e St.Pauli, come in Kiel-Stoccarda e Friburgo-Lipsia.

Bundesliga: Bayern e Leverkusen sconfitte in casa

La sconfitta che fa più rumore è inevitabilmente quella del Bayern, che in campionato non perdeva da quasi tre mesi. il Bochum espugna l'Allianz Arena con una rimonta epica, 3-2 il risultato finale. Guerreiro nel primo tempo firma la doppietta personale e sembra mettere in discesa la sfida per il bavaresi. Ma Medic al 31' la riapre e Sissoko al 51' rimette tutto in parità. Nel finale, Bero regala una vittoria storica e tre punti fondamentali al Bochum in ottica salvezza. Non ne approfitta il Bayer Leverkusen, secondo in classifica e sconfitto sempre in casa dal Werder Brema. Sfida meno movimentata alla BayArena: il gol di Schmid al 7' del primo tempo decide la sfida. Martedì Bayern e Leverkusen si sfideranno nel derby tedesco di Champions League, valido per il ritorno degli ottavi di finale.

Cade anche il Borussia Dortmund

Ampiamente distante dalla lotta per i primi posti, ma il Borussia Dortmund rimane una delle big di questo campionato. Ma nello scontro diretto a metà classifica, a vincere è l'Augsburga, anche qui per 1-0 al Signal Iduna Park. Il gol di Gouweleeuw al 23' blocca i gialloneri che si allontano sempre più dai piazzamenti europei. Pareggi nelle altre due sfide: il Kiel ferma lo Stoccarda sul 2-2 in casa, mentre finisce 1-1 la sfida tra Wolfsburg e St. Pauli.

Il Lipsia manca il sorpasso sul Friburgo

Friburgo e Lipsia non vanno oltre lo 0-0 all'Europa-Park Stadion. Lo scontro diretto per il quinto posto, che garantisce l'accesso diretto alla prossima Europa League, finisce in parità, con i padroni di casa che restano avanti in classifica, con due lunghezze di vantaggio rispetto agli uomini di Rose. Poche emozioni nell'arco dei 90 minuti, con l'Eintracht Francoforte che ora ha l'opportunità di consolidare la quarta casella e di allungare sul tandem che oggi si è diviso la posta in palio, non approfittando delle sconfitte arrivate nelle zone nobili della graduatoria.