Eintracht sconfitto in casa dall'Union Berlino, l'Hoffenheim pareggia con l'ultima in classifica

Vanno in archivio anche le partite in programma in questa domenica di calcio in Bundesliga , dopo le pesanti sconfitte incassate da Bayern Monaco, Leverkusen e Borussia Dortmund . Ko anche l' Eintracht Francoforte , che cede il passo all' Union Berlino , mentre l' Hoffenheim si ferma contro l' Heidenheim ultimo in classifica.

Eintracht ko contro l'Union Berlino

Vittoria in rimonta per l'Union Berlino al "Deutsche Bank Park" di Francoforte, dove l'Eintracht paga a caro prezzo un secondo tempo non all'altezza delle aspettative. Dopo l'iniziale vantaggio targato Batshuayi, infatti, la formazione di casa si scioglie come neve al sole sotto i colpi di Querfeld e Jeong Woo-Yeong. Nel finale, il Var annulla anche il possibile tris dei capitolini, per un tocco con la mano di Hollerbach. Rossoneri che si lasciano scavalcare dalla sorpresa Mainz al terzo posto e non approfittano degli inaspettati passi falsi delle prime due della classe.

Hoffenheim fermato dall'Heidenheim ultimo in classifica

Il gol di Tabakovic al minuto 34 illude l'Hoffenheim, raggiunto nella ripresa dall'Heidenheim ultimo in classifica. Per gli ospiti, che restano in fondo alla graduatoria con 16 punti all'attivo, decisiva la rete al 65' di Zivzivadze, che gli consente di continuare a sperare nello spareggio tra terzultima forza della Bundesliga e terza classificata della Zweite Liga, con un occhio al quarto posto occupato attualmente dal St. Pauli. L'Hoffenheim, dal canto suo, compie un altro piccolo passo verso la salvezza diretta, pur essendo stato raggiunto dall'Union Berlino a quota 26.