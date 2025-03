Bayer Leverkusen, infortunio per Wirtz: i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per il Bayer Leverkusen in vista del finale di stagione. La squadra di Xabi Alonso, infatti, dovrà fare a meno a lungo della sua stella: Florian Wirtz. Problemi al legamento mediale della caviglia destra. Questo quanto comunicato dal club campione di Germania in carica in seguito agli esami effettuati dal 21enne dopo l'infortunio accusato contro il Werder Brema. La prima partita che salterà Wirtz sarà quella di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco.