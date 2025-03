Kim infortunato, il ct della Corea del Sud furioso con Kompany: "La colpa è del Bayern Monaco"

ROMA - Con la stagione che entra nel vivo aumentano gli infortuni , dovuti alle numerose partite già giocate da calciatori stressati dai tantissimi impegni con le squadre di club e con le rispettive nazionali. E se in Spagna è scoppiata la bufera dopo il recente sfogo di Carlo Ancelotti , che si è lamentato per il calendario del suo Real Madrid, in Germania a tenere banco è il caso Kim , ex Napoli al centro di un'aspra polemica tra il Bayern Monaco e il commissario tecnico della Corea del Sud.

Kim infortunato: il ct sudcoreano furioso con il Bayern Monaco

Il 28enne difensore è stato infatti costretto a saltare la convocazione con la sua nazionale a causa, secondo quanto riferisce il tecnico dei bavaresi Vincent Kompany, di un infortunio al tendine d'Achille. Di rimando, il ct sudcoreano Hong Myung-bo ha duramente criticato la gestione di Kim da parte del club tedesco, che ha continuato a schierarlo in campo nonostante i problemi fisici. "Il Bayern non lo ha protetto adeguatamente in termini di prevenzione degli infortuni - ha affermato Hong -. Il fatto che una partita sia importante non significa che possa scendere in campo". La Corea del Sud dovrà dunque fare a meno di Kim, assente per le due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali contro l'Oman (giovedì 20 marzo) e la Giordania (martedì 25 marzo).