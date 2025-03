Bundesliga, tris del Leverkusen al Bochum: Xabi Alonso a -3 dal Bayern Monaco

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Il Bayer Leverkusen batte 3-1 il Bochum e mette pressione al Bayern Monaco capolista. Nell'anticipo del venerdì, valido per la 27esima giornata di Bundesliga, i campioni di Germania in carica passano in vantaggio al 20' con l'ex Girona Aleix Garcia per poi farsi raggiungere al 26' dal gol di Passlack. L'equilibrio alla 'BayArena' fino al 60' quando Boniface riporta avanti il Bayer. Nel finale (87') c'è spazio anche per la rete di Adli che certifica il successo delle 'Aspirine'.