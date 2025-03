Bundesliga, il Bayern torna a +6 sul Leverkusen e avvisa l'Inter

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Con i cerotti e soffrendo, ma il Bayern torna a ribadire la sua supremazia in Bundesliga, piegando 3-2 alla distanza il St. Pauli e rispondendo al successo del Bayer Leverkusen nell'anticipo della 27ª giornata di Bundesliga. Kompany deve fare fronte a diversi infortuni, che creano più di qualche preoccupazione in vista dei quarti di finale di Champions League con l'Inter, ma all'Allianz Arena scende in campo una squadra determinata a ritrovare la vittoria dopo lo scivolone con il Bochum ed il mezzo passo falso di Berlino. È il solito Kean a sbloccare il risultato al 17', ma dieci minuti più tardi, al 27', il tunisino Saad trova il pari per il St.Pauli, che poi resiste fino all'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa assediano la porta ospite ed è Sanè con una doppietta, al 53' e al 71', a firmare il meritato successo del Bayern, che torna a +6 sul Leverkusen di Xabi Alonso.