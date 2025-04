Bundesliga, il Lipsia passa a Wolfsburg e vola verso la Champions

WOLFSBURG (Germania) - Nell’anticipo della 29ª giornata di Bundesliga il Lipsia consolida il quarto posto in classifica ribadendo le ambizioni della qualificazione in Champions League. Il successo esterno contro il Wolfsburg per 3-2 matura già nel primo tempo: gli ospiti sbloccano il risultato dopo appena undici minuti con Openda , e trovano il raddoppio al 26’ con Simons che capitalizza al meglio un passaggio di Vermeeren battendo il portiere avversario con un destro dal limite a fil di palo.

Nella ripresa il Lipsia cala il tris

In avvio di ripresa il Lipsia chiude definitivamente la partita con il terzo gol realizzato ancora da Simons che calcia dal limite dell’area piazzando la palla nell’angolino. Gli ospiti a quel punto si prendono qualche licenza di troppo consentendo al Wolfsburg di rientrare in partita: al 58’ Fischer realizza il gol del 1-3, e a un quarto d’ora dal termine Skov Olsen segna il secondo gol dei padroni di casa che riapre la partita. Nel finale il Wolfsburg prova a riportare il risultato in equilibrio, ma gli ospiti si chiudono portando a casa una vittoria preziosa. Grazie a questo successo il Lipsia momentaneamente raggiunge l’Eintracht Francoforte a 48 punti, assestandosi in zona Champions. Il Wolfsburg, nonostante la sconfitta, non compromette la propria situazione di classifica: i trentotto punti sono un’ampia garanzia rispetto alla zona retrocessione.