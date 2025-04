L'Eintracht torna a vincere. Burke decisivo con il Werder Brema

Dopo il pareggio in casa del Tottenham nell'andata dei quarti di finale di Europa League, l'Eintracht trova una vittoria convincente. Squadra in vantaggio dopo dieci minuti con la rete di Bahoya. Nel finale del primo tempo, il nazionale tedesco Robin Koch trova il raddoppio sull'assist di Ekitiké, che nel finale segnerà il terzo gol. Notte fonda per lo Stoccarda che scivola all'undicesimo posto. Dopo le due vittorie consecutive e una lunga striscia precedente senza i tre punti, la squadra di Hoeness perde contro il Werder Brema. Stoccarda che era passato in vantaggio con la rete di Stergiou al 19' del primo tempo. Decisivo Burke per gli ospiti che al 32' trova la rete del pareggio e al 90' firma la doppietta personale e il gol vittoria per i suoi.