ROMA - Il Bayern Monaco punta al titolo in Bundesliga. L’eliminazione in Champions League per mano dell’Inter ha fatto male, ma i bavaresi hanno dato subito risposte in campionato. Secco 4-0 all’Heidenheim e momentaneo +9 sul Bayer Leverkusen impegnato domani in casa del St. Pauli. La squadra di Kompany segna con Kane, Laimer, Coman nel primo tempo. Poker nella ripresa firmato Kimmich. Per l’Heidenheim le cose si mettono male: terzultima posizione in classifica e rischio retrocessione.