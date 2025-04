Bundesliga, non basta Schick : il Bayer Leverkusen frena ancora. Tris del Borussia Dortmund

Bundesliga, l'Eintracht Francoforte non sfonda. Borussia Dortmund ok, frena ancora il Leverkusen

Pareggio a reti bianche tra Augsburg ed Eintracht Francoforte, con gli ospiti che restano al terzo posto a quota 52. Al Signal Iduna Park, invece, il Borussia Dortmund dimentica l'eliminazione dalla Champions League battendo il Borussia M'Gladbach grazie alle reti di Guirassy, Nmecha e Svensson, che rendono vano l'iniziale vantaggio bianconero targato Itakura. Nella ripresa, non basta il rigore di Stoger per completare la rimonta: finisce 3-2. Schick non basta al Bayer Leverkusen per espugnare il campo del St. Pauli: Boukhalfa pareggia sul finire del match e la capolista Bayern Monaco vola a +8 sui campioni in carica di Germania.