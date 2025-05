Bundesliga, Heidenheim occasione sciupata: con il Bochum è solo pari

Nell'anticipo della 32ª giornata di Bundesliga , finisce senza reti la sfida tra Heidenheim e Bochum , che metteva in palio punti preziosi per non arrendersi a una doppia retrocessionche giornata dopo giornata appare sempre più ineluttabile. Un pari che cambia poco o nulla per la situazione delle due squadre, ma che lascia l'amaro in bocca ai padroni di casa, reduci dal successo sullo Stoccarda che aveva alimentato nuovamente le speranze di salvezza.

Bundesliga, la classifica

L'Heidenheim si mangia le mani

Alla Voith-Arena di Heidenheim an der Brenz va in scena una partita molto più combattuta di quel che ci si potesse attendere. Un Bochum tutt'altro che demotivato nonostante l'ultimo posto in classifica mette i bastoni tra le ruote ai padroni di casa dell'Heidenheim, bloccati dalla tensione per una vittoria vitale da cogliere e che pure non arriva. Nonostante il maxi-recupero per l'infortunio occorso a Sissoko e i disperati assalti finali della squadra di Schmidt.

Heidenheim-Bochum 0-0: cronaca, tabellino e statistiche