Bundesliga, il Bayern pareggia a Lipsia: festa rinviata

BERLINO (Germania) - Il Bayern Monaco rimanda la festa ma mette lo champagne in frigo. La squadra di Flick pareggia in trasferta contro il Lipsia ed è costretta a rimandare di qualche ora la festa per il 34º scudetto. L’impegno del Bayer Leverkusen contro il Friburgo è l’ultimo ostacolo che separa i bavaresi dal titolo: in caso di mancato successo dei rossoneri, Thomas Muller e compagni festeggerebbero la conquista del Meisterschale.

Lipsia-Bayern Monaco

Il Bayern Monaco pareggia a Lipsia e rinvia la festa per il 34º scudetto della propria storia. Primo tempo disastroso per la formazione bavarese che nella ripresa segna tre gol, ma viene raggiunta nel recupero, proprio quando il trionfo appariva a un passo. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo undici minuti: assist di Simons per Sesko che batte Urbig. Il raddoppio della squadra allenata da Low arriva al 39’ grazie alla rete di Klostermann. Ma la squadra bavarese accorcia le distanze al 63’ con Dier, e sessanta secondi dopo trovano il gol del pareggio con Olise. Il terzo gol del Bayern arriva a sette minuti dal termine: assist di Kimmich e rete di Sane. Per il trionfo manca solo il fischio finale, ma al quinto minuto di recupero arriva il gol di Poulsen che rinvia la festa, almeno di qualche ora.

Lipsia-Bayern Monaco 3-3, cronaca, tabellino e statistiche

St Pauli-Stoccarda

Successo esterno dello Stoccarda che vince contro il St Pauli e sale al decimo posto in classifica. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, nella ripresa gli ospiti falliscono la possibilità di trovare il vantaggio: Woltemade sbaglia un calcio di rigore. Ma l’attaccante tedesco si riscatta e a due minuti dal termine regala la vittoria agli ospiti.

St Pauli-Stoccarda 0-1, cronaca, tabellino e statistiche

Monchengladbach-Hoffenheim

Partita ricca di gol e di emozioni che alla fine scontenta gli ospiti, in vantaggio fino al novantesimo e raggunti in extremis. Il vantaggio del Monchengladbach arriva dopo cinque minuti con Chiarodia, e poco dopo la mezz’ora arriva il raddoppio firmato da Reitz. A questo punto gli ospiti reagiscono in maniera veemente e trovano in chiusura di primo tempo la rete di Chaves che riapre la partita. In avvio di ripresa Bulter regala il pareggio all’Hoffenheim. Il Monchengladbach torna nuovamente avanti con Honorat, ma a un quarto d’ora dal termine gli ospiti trovano il pareggio con Hlozek. La rete esalta l’Hoffenheim che si porta avanti a nove minuti dal termine con Tabakovic, ma al novantunesimo i padroni di casa conquistano il pareggio con Kleindienst.

Monchengladbach-Hoffenheim 4-4, cronaca, tabellino e statistiche

Union Berlino-Werder Brema

Pareggio esterno del Werder Brema che trova soltanto un punto per continuare la propria corsa europea. Il pareggio ottenuto a Berlino contro l’Union porta la firma del centrocampista danese Jens Stage che segna una doppietta nei primi quindici minuti. L’Union Berlino accorcia le distanze al 38’ con Rothe, nella ripresa - a sei minuti dal termine - Benes firma il pareggio definitivo.

Union Berlino-Werder Brema 2-2, cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga, la classifica