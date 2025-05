Bundesliga, festa Bayern nello stadio della finale di Champions League

Il sabato della 33ª giornata di Bundesliga si chiude con la festa dell'Allianz Arena per il Bayern campione di Germania per la trentaquattresima volta. La squadra di Kompany alza il Meisterschale nello stadio che il prossimo 31 maggio ospiterà la finale di Champions League tra Inter e Psg dopo aver superato il Borussia M'Gladbach grazie ai gol di Harry Kane, che si conferma grande protagonista del suo primo trofeo conquistato a livello di squadra, e di Olise, il nuovo che avanza. Con l'enorme, infinito, ringraziamento a Thomas Muller: i compagni gli hanno dato il trofeo da alzare, lui felice ed emozionato, i tifosi commossi. Non poteva che finire così.