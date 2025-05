Caos in Germania, la festa promozione dell'Amburgo degenera: 25 tifosi finiscono in ospedale

Fino a sette anni fa era l'unica squadra tedesca ad aver partecipato a tutte le stagioni della Bundesliga dalla sua nascita, poi la retrocessione nel 2018 e il "purgatorio" della 2.Bundesliga. L' Amburgo è arrivato sempre tra le prime quattro, ma senza mai riuscire a tornare nella massima serie. Con la vittoria sull'Ulm per 6-1, il club è riuscito a otterene la promozione in Bundesliga scatenando una festa senza precedenti. Invasione di campo, cori e festeggiamenti, che però sono degenerati .

L'Amburgo torna in Bundesliga, la festa degenera: una persona "lotta tra la vita e la morte"

Almeno 25 le persone rimaste ferite durante le celebrazioni, di cui una in modo molto grave, "lotta tra la vita e la morte". Oltre 56mila spettatori hanno scavalcato le transenne, alcuni gettandosi addirittura dagli spalti, e si sono poi lasciati andare con risse e atti di vandalismo. C'è stato bisogno delle forze dell'ordine per impedire che i tifosi arrivasser fino agli spogliatoi. Il corpo dei vigili del fuori di Amburgo ha dichiarato: "Dopo il fischio finale, alle 22.20, i tifosi hanno invaso il campo. Di conseguenza, alcuni tifosi sono rimasti feriti: 44 persone hanno ricevuto cure mediche, cinque sono rimaste leggermente ferite, 19 in modo grave e una persona è in pericolo di vita".