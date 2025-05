Bundesliga, l'Eintracht frena, il Dortmund torna in corsa per la Champions

BERLINO - Il penultimo atto della Bundesliga tiene aperta la corsa per l’ultimo posto disponibile in Champions League. Assegnato il Meisterschale al Bayern Monaco - con il primo titolo in carriera per il bomber inglese Harry Kane - si lotta per le posizioni di prestigio. Il Borussia Dortmund batte il Bayer Leverkusen e resta in corsa per il quarto posto attualmente occupato dal Friburgo, mentre l’Eintracht Francoforte

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 2-4

Niente passerella finale per il Bayer Leverkusen che cade pesantemente in casa contro un Borussia Dortmund più motivato. I padroni di casa trovano il vantaggio alla mezz’ora grazie alla rete di Frimpong, ma gli ospiti riportano il risultato in equilibrio poco dopo con Brandt, e si portano avanti prima dell’intervallo con il gol del difensore danese Ryerson. Nella ripresa il Bayer Leverkusen prova a rialzare la testa, ma a un quarto d’ora dal termine gli ospiti implementano il vantaggio con Adeyemi, e blindano il successo con la quarta rete firmata da Guirassy. Nel recupero Hofmann accorcia le distanze. Il successo mantiene il Borussia Dortmund in corsa per la Champions, il Leverkusen - secondo in classifica - è già in vacanza.

Eintracht Francoforte-St Pauli 2-2

L’Eintracht fallisce il match point per la qualificazione in Champions League. Il pareggio odierno contro il St Pauli potrebbe complicare le cose: nell’ultima di campionato c’è lo scontro diretto in trasferta contro il Friburgo che ha due lunghezze di ritardo, un’eventuale sconfitta rimetterebbe in corsa anche il Borussia Dortmund, costretto a vincere contro il Kiel già retrocesso: a quel punto, la qualificazione verrebbe decisa dalla differenza reti. La partita contro il St Pauli si era messa subito in discesa grazie alla rete del difensore norvegese Kristensen. Ma nel giro di una manciata di minuti, gli ospiti ribaltavano il risultato prima ottenendo il pareggio con il greco Saliakas, poi trovando il gol del vantaggio con Guilavogui. A quel punto, partita in salita per i padroni di casa che riportavano il risultato in equilibrio con la marcatura dell’attaccante belga Batshuayi. L’Eintracht si complica così il cammino verso la Champions League, mentre il St Pauli, grazie al punto di oggi, può festeggiare la salvezza.

Stoccarda-Augusta 4-0

Partita di fine stagione tra due formazioni che non hanno più niente da chiedere al campionato. Lontane sia dalla zona europea che dalla zona salvezza, Stoccarda e Augusta hanno dato vita a una sfida con poche emozioni. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo otto minuti grazie alla rete del turco Karazor. Dopo quattro minuti gli ospiti restano in dieci per l’espulsione diretta del congolese Essende. In avvio di ripresa lo Stoccarda trova il raddoppio grazie alla rete di Woltemade. A dieci minuti dal termine i padroni di casa realizzano il terzo gol con il francese Millot, prima del novantesimo Demirovic segna il quarto gol.

