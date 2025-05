Coppa di Germania allo Stoccarda: si ferma in finale la corsa dell'Arminia Bielefeld

All' Olympiastadion di Berlino finisce come da pronostico la finale di DFB Pokal tra lo Stoccarda e l' Arminia Bielefeld , che vede la squadra di Hoeness imporsi per 4-2 sulla matricola 'ammazzagrandi', neopromossa dalla terza alla seconda divisione tedesca, capace di avanzare fino all'ultimo atto della Coppa di Germania mietendo vittime illustri, dall'Union Berlino, al Firburgo, al Werder Brema, fino al Leverkusen di Xabi Alonso.

Finale senza storia

C'erano insomma tutte le premesse per assistere ad una finale incerta, nonostante il divario di categoria, ed invece a Berlino la partita è durata poco meno di mezz'ora, con Woltemade, Millot e Undav a calare il tris per lo Stoccarda, che in avvio di ripresa, ancora con Millot, fa poker, prima che l'Arminia rialzi la testa, riuscendo almeno ad accorciare le distanze con Kania e l'autogol di Vagnoman. Quarta Coppa di Germania per lo Stoccarda, che conquista anche la qualificazione in Europa League nonostante il deludente nono posto raggunto in classifica in Bundesliga.