Bayer Leverkusen, ten Hag è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

ten Hag: "Bayer uno dei migliori club di Germania"

Erikè il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen . Il tecnico olandese prende il posto di Xabi Alonso , che ha firmato con il Real Madrid. Ten Hag, reduce dall'esperienza al Manchester United, dove ha vinto la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024, ha firmato un contratto biennale.

Il comunicato del club tedesco: "Il Bayer 04 ha nominato Erik ten Hag come nuovo allenatore. L’olandese 55enne ha firmato un contratto con il club ufficiale fino al 30 giugno 2027“. Il lavoro del nuovo allenatore ha iniziato il 1 luglio. Nel comunicato vi sono anche le prime dichiarazioni di ten Hag: "Il Bayer 04 è uno dei migliori club in Germania e fa parte dell’élite europea allargata. Il club offre condizioni eccellenti e i colloqui con la dirigenza mi hanno impressionato molto. Sono venuto al Leverkusen per confermare le ambizioni che sono cresciute negli ultimi anni. È un compito entusiasmante costruire qualcosa insieme e sviluppare una squadra ambiziosa in questa fase di cambiamento“.