Bundesliga, colpo del Colonia a Mainz: decide Bülter al 90'

La prima giornata della stagione 2025/26 si chiude con un colpo esterno e il pari a reti inviolate tra Borussia Mönchengladbach e Amburgo
Bundesliga, colpo del Colonia a Mainz: decide Bülter al 90'
1 min

Non solo il travolgente debutto del Bayern Monaco campione in carica. La Bundesliga regala emozioni anche nelle gare della domenica. Colpo al 90' del Colonia in casa del Mainz, rimasto in dieci dal 60' per l'espulsione di Nebel. A decidere la gara valida per la prima giornata del massimo campionato tedesco è un gol di Bülter

Pari a reti inviolate tra Borussia Mönchengladbach e Amburgo

A chiudere il quadro dei match validi per il primo turno e a fare da contraltare al colpo di scena finale alla Mewa Arena, lo 0-0 tra Borussia Mönchengladbach e Amburgo. Al Borussia Park regge la difesa ospite, nonostante le numerose sollecitazioni dei padroni di casa.

