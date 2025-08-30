Bayern Monaco, vittoria con brivido, il Leverkusen raggiunto dal Werder Brema

Il Bayern Monaco espugna il campo dell' Augsburg e si impone nella seconda giornata della Bundesliga. Gli uomini di Kompany hanno guadagnato i tre punti grazie alle reti di Gnabry, Diaz e Olise. Ma sullo 0-3, i bavaresi rallentano e permettono ai padroni di casa di riaprire la partita: Jakic segna al 53' e Komur accorc ia ulteriormente le distanze per l'Augsburg, che nel finale si getta disperatamente all'attacco, senza trovare il pareggio.

Gol, emozioni e spettacolo nella sfida tra Werder Brema e Bayer Leverkusen. Ospiti avanti 2-0 dopo mezz'ora grazie ai gol di Schick e Tillman; i padroni di casa accorciano le distanze prima dell'intervallo grazie ad un calcio di rigore di Schimd. Nella ripresa il Werder resta in dieci a causa dell'espulsione di Stark: Schick trasforma il rigore e sembra mettere la parola fine alle ambizioni dei padroni di casa, che nel finale però trovano prima la rete che accorcia le distanze con Schmidt (al 76'), poi il pareggio al 94' con Coulibaly. Lo Stoccarda batte il Borussia Mongladbach 1-0 grazie ad una rete di Andres a dieci minuti dal termine, mentre il Lipsia si impone 2-0 sull'Heidenheim grazie a Baumgartner e Romulo. Vittoria esterna infine per l'Eintracht Francoforte, che si impone 3-1 sul campo dell'Hoffenheim: gol di Uzun e doppietta di Doan; per i padroni di casa gol inutile (al 91') di Promel.

