Bundesliga, tris del Dortmund: brilla Guirassy. Wolfsburg fermato in casa 

Una doppietta dell’attaccante permette al Borussia di battere agilmente l’Union Berlino, vola anche il Colonia
Bundesliga, tris del Dortmund: brilla Guirassy. Wolfsburg fermato in casa  © Getty Images
1 min

Il Borussia Dortmund, prossima rivale della Juventus in Champions League, non fa sconti all'Union Berlino nella seconda giornata della Bundesliga e vince con il punteggio di 3-0. In gol Guirassy (doppietta) e Nmecha. Con questo successo il Borussia sale a 4 punti in classifica, Union Berlino ferma a quota 3. Un segnale quello importante dopo il pareggio all'esordio.  

Borussia Dortmund-Union Berlino 3-0: cronaca, tabellino e statistiche 

Pari Wolfsburg, incubo Friburgo  

Pareggio per 1-1 tra Wolfsburg e Mainz. Apre Zehnter, chiude la contesa Amiri su rigore. Nel finale Wolfsburg in dieci per il doppio giallo a Svanberg. Tutto facile in serata per il Colonia che regola il Friburgo per 4-1. Per i padroni di casa si tratta della seconda vittoria di fila, per gli ospiti della seconda sconfitta consecutiva. Insomma, l’inizio di stagione per Grifo e compagni è stato da incubo.  

Wolfsburg-Mainz 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Colonia-Friburgo 4-1: cronaca, tabellino e statistiche

 

 

