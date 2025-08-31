Bundesliga, tris del Dortmund: brilla Guirassy. Wolfsburg fermato in casa 

Il Borussia Dortmund, prossima rivale della Juventus in Champions League, non fa sconti all'Union Berlino nella seconda giornata della Bundesliga e vince con il punteggio di 3-0. In gol Guirassy (doppietta) e Nmecha. Con questo successo il Borussia sale a 4 punti in classifica, Union Berlino ferma a quota 3. Un segnale quello importante dopo il pareggio all'esordio.

Borussia Dortmund-Union Berlino 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Pari Wolfsburg, incubo Friburgo

Pareggio per 1-1 tra Wolfsburg e Mainz. Apre Zehnter, chiude la contesa Amiri su rigore. Nel finale Wolfsburg in dieci per il doppio giallo a Svanberg. Tutto facile in serata per il Colonia che regola il Friburgo per 4-1. Per i padroni di casa si tratta della seconda vittoria di fila, per gli ospiti della seconda sconfitta consecutiva. Insomma, l’inizio di stagione per Grifo e compagni è stato da incubo.

Wolfsburg-Mainz 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Colonia-Friburgo 4-1: cronaca, tabellino e statistiche