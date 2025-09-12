Bundesliga, segna sempre Schick: buona la prima di Hjulmand con il Leverkusen

La terza giornata di Bundesliga si è aperta con il successo per 3-1 del Bayer Leverkusen ai danni dell'Eintracht Francoforte. Esordio vincente dunque per il nuovo tecnico delle 'Aspirine', il danese Kasper Hjulmand, ex ct degli scandinavi, subentrato all'esonerato ten Hag, congedato dal club dopo l'avvio stentato in campionato, con il ko interno all'esordio contro l'Hoffenheim e la rimonta subita con il Werder Brema.

Bundesliga, la classifica

Schick ancora a segno, doppietta per Grimaldo

Primo successo per il Bayer Leverkusen, che alla BayArena si impone per 3-1 sull'Eintracht Francoforte di Toppmoller, che viaggiava a punteggio pieno dopo le belle vittorie su Werder Brema e Hoffenheim. Gara decisa già nel primo tempo, con il gol di Grimaldo dopo appena 10' ed il rigore trasformato da Schick in pieno recupero, prima dell'intervallo. In apertura di ripresa è il talentino turco Uzun ad accorciare le distanze, continuando a mettersi in evidenza con tre gol e due assist nelle prime due giornate. Poi il Leverkusen resta prima in dieci per il doppio giallo in cui incappa Andrich e poi in nove, per il rosso ad Ezequiel Fernandez, ma resiste comunque al ritorno ospite e riesce anche a chiudere il conto, ancora con Grimaldo, poco prima del triplice fischio.

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 2-1: tabellino e statistiche