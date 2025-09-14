Bundesliga, poker esterno del Werder Brema: segna anche l’ex Juve Mbangula   

La terza giornata della Bundesliga si completa con il netto successo del Werder Brema che mette sotto in trasferta il Borussia Moenchengladbach con il punteggio di 4-0: in gol l'ex Juventus Mbangula, Stage, Schmid e Njinmah. Con questo successo il Werder centra la prima vittoria in campionato e sale a 4 punti in classifica, mentre il Moenchengladbach resta fermo a quota 1 con zero gol realizzati nei primi 270 minuti di campionato.
Werder Brema-Borussia Moenchengladbach 0-4: cronaca e tabellino
Bundesliga, St. Pauli secondo a sorpresa
Vittoria di misura per il St. Pauli che batte l'Augsburg per 2-1. In gol per i padroni di casa Hountondji (45') e Sinani (77') dopo l'iniziale vantaggio dell'Augsburg con Rieder (16’). St. Pauli a sorpresa secondo in classifica con 7 punti insieme a Borussia Dortmund e Colonia.
St. Pauli-Ausburg 2-1: cronaca e tabellino