Bundesliga, poker esterno del Werder Brema: segna anche l’ex Juve Mbangula   

Crolla in casa il Borussia Moenchengladbach che non ha ancora realizzato un gol in campionato. Sorpresa St. Pauli
Bundesliga, poker esterno del Werder Brema: segna anche l’ex Juve Mbangula    © Getty Images
1 min

La terza giornata della Bundesliga si completa con il netto successo del Werder Brema che mette sotto in trasferta il Borussia Moenchengladbach con il punteggio di 4-0: in gol l'ex Juventus Mbangula, Stage, Schmid e Njinmah. Con questo successo il Werder centra la prima vittoria in campionato e sale a 4 punti in classifica, mentre il Moenchengladbach resta fermo a quota 1 con zero gol realizzati nei primi 270 minuti di campionato. 

Werder Brema-Borussia Moenchengladbach 0-4: cronaca e tabellino  

Bundesliga, St. Pauli secondo a sorpresa 

Vittoria di misura per il St. Pauli che batte l'Augsburg per 2-1. In gol per i padroni di casa Hountondji (45') e Sinani (77') dopo l'iniziale vantaggio dell'Augsburg con Rieder (16’). St. Pauli a sorpresa secondo in classifica con 7 punti insieme a Borussia Dortmund e Colonia.  

St. Pauli-Ausburg 2-1: cronaca e tabellino 

