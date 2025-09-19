Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lo Stoccarda infligge il primo ko al St. Pauli: 2-0 firmato da Demirovic ed El Khannouss

Nell'anticipo della 4ª giornata di Bundesliga successo della squadra di Hoeness, che sullo 0-0 aveva sbagliato un rigore con Stiller
1 min

STOCCARDA (GERMANIA) - Successo casalingo dello Stoccarda di Hoeness, che nell'anticipo della 4ª giornata di Bundesliga batte 2-0 il St. Pauli alla MHPArena e riscatta così il precidente ko incassato sul campo del Friburgo.

Stoccarda-St. Pauli 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Lo Stoccarda vince 2-0: primo ko per il St. Pauli

Già nel primo tempo netta la supremazia dei padroni di casa, che falliscono un calcio di rigore con Stiller (25') ma trovano il vantaggio con Demirovic a ridosso dell'intervallo (43'). Di El Khannouss a inizio ripresa (50') invece la rete che consente allo Stoccarda di vincere 2-0 e salire a quota 6 punti in classifica, ora a -1 dallo stesso St. Pauli (costretto invece a incassare la sua prima sconfitta in campionato).

Bundesliga: la classifica aggiornata

Bundesliga: risultati, tabellini e calendario

