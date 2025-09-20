Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bundesliga: poker del Bayern, goleada per Friburgo e Mainz

I risultati delle partite in programma in questo sabato di calcio in Germania: tripletta di Harry Kane, a segno anche Gnabry
Bundesliga: poker del Bayern, goleada per Friburgo e Mainz© EPA
1 min

In Bundesliga vince ancora il Bayern Monaco di Vincent Kompany, che liquida senza troppi problemi la pratica Hoffenheim. Successo convincente anche per Friburgo e Mainz, che battono rispettivamente Werder Brema e Augsburg. Vittoria importante anche per l'Amburgo, che fa valere il fattore campo contro l'Heidenheim.

Bundesliga: poker del Bayern Monaco, tripletta di Harry Kane

Sull'Hoffenheim si scatena l'urugano Kane, autore di una tripletta nel pomeriggio tedesco tra primo e secondo tempo. Nel finale, c'è gioia anche per Gnabry, mentre la rete di Coufal rende solo meno amaro il passivo per i padroni di casa. L'Amburgo supera l'Heidenheim con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Vuskovic e Philippe. Il Werder Brema cade tra le mura amiche contro il Friburgo, premiato da Grifo, Adamu e dall'autogol di Coulibaly. Vince 4-1, invece, il Mainz, con Sano, Kohr, Nebel e Sieb che regalano tre punti di platino alla squadra di Henriksen. Alle 18:30 spazio a Lipsia-Colonia.

