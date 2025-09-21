Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bundesliga: Eintracht ko contro l'Union Berlino, Adeyemi premia il Borussia Dortmund

I risultati della domenica nel massimo campionato tedesco: tripletta di Burke a Francoforte, ancora a segno l'attaccante tedesco
Bundesliga: Eintracht ko contro l'Union Berlino, Adeyemi premia il Borussia Dortmund© EPA
2 min

Domenica di calcio ricca di gol e sorprese in Bundesliga, con l'Eintracht Francoforte che cade in casa contro l'Union Berlino, corsaro grazie ad un pirotecnico 4-3. Finisce in parità tra Borussia M'Gladbach e Bayer Leverkusen, mentre il Borussia Dortmund supera l'ostacolo Wolfsburg.

Bundesliga: Eintracht Francoforte ko, vince il Borussia Dortmund

Uno scatenato Burke regala tre punti importanti all'Union Berlino, realizzando un'incredibile tripletta in casa dell'Eintracht Francoforte, punito in apertura dalla rete di Ansah. Alla formazione rossonera, non bastano le marcature di Brown, Uzun e Burkardt, arrivate tra primo e secondo tempo. Alla Bay Arena di Leverkusen, invece, Tabakovic risponde a Tillman, consegnando almeno un punto al Borussia M'Gladbach. In serata, al Signal Iduna Park di Dortmund, il Borussia sfrutta al meglio la vena realizzativa di Adeyemi, che segna ancora dopo il gol all'Allianz Stadium di Torino contro la Juve. Rete che vale l'intera posta in palio.

