Bundesliga, poker del Bayern Monaco: Kane scatenato contro il Werder Brema

Vittoria netta e totale dominio in campionato fin qui. L'anticipo della quinta giornata di Bundesliga vede il poker del Bayern Monaco ai danni del Werder Brema. Partita senza storia, con i bavaresi che portano a casa l'ennesima vittoria grazie alle reti di Tah, Laimer e la doppietta di Kane, che raggiunge così quota 100 gol in sole 104 partite con la maglia del Bayern Monaco. Per la squadra di Kompany, reduce dal successo in Champions League contro il Chelsea, è la quinta vittoria su cinque in campionato. Ora toccherà al Borussia Dortmund rispondere, distante per ora ben cinque punti.