Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Bundesliga, poker del Bayern Monaco: Kane scatenato contro il Werder Brema

L'anticipo della quinta giornata del campionato tedesco si chiude con una larga vittoria dei bavaresi di Kompany
Bundesliga, poker del Bayern Monaco: Kane scatenato contro il Werder Brema© Getty Images
1 min

Vittoria netta e totale dominio in campionato fin qui. L'anticipo della quinta giornata di Bundesliga vede il poker del Bayern Monaco ai danni del Werder Brema. Partita senza storia, con i bavaresi che portano a casa l'ennesima vittoria grazie alle reti di Tah, Laimer e la doppietta di Kane, che raggiunge così quota 100 gol in sole 104 partite con la maglia del Bayern Monaco. Per la squadra di Kompany, reduce dal successo in Champions League contro il Chelsea, è la quinta vittoria su cinque in campionato. Ora toccherà al Borussia Dortmund rispondere, distante per ora ben cinque punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Da non perdere

Bayern Monaco-Werder Brema