Bundesliga, Borussia Dortmund corsaro a Mainz. Ok Lipsia e Leverkusen

MAINZ (GERMANIA) - È il Borussia Dortmund l'anti-Bayern Monaco. La formazione di Niko Kovac risponde al roboante poker di Kane e compagni al Werder Brema imponendosi 2-0 sul campo del Mainz. I gialloneri - al quarto successo di fila - volano al secondo posto in classifica a quota 13 punti, a due sole lunghezze dai campioni in carica. Alla 'Mewa Arena', nel match valido per la quinta giornata di Bundesliga, decidono le reti di Svensson (27') e di uno scatenato Adeyemi (40') nella prima frazione. Nella ripresa i padroni di casa non riescono a riaprire il match e chiudono la contesa in inferiorità numerica, complice il rosso a Zentner al 67'. Terza sconfitta stagionale, la seconda tra le mura amiche, per il Mainz di mister Henriksen.