Bundesliga, Borussia Dortmund corsaro a Mainz. Ok Lipsia e Leverkusen

MAINZ (GERMANIA) - È il Borussia Dortmund l'anti-Bayern Monaco. La formazione di Niko Kovac risponde al roboante poker di Kane e compagni al Werder Brema imponendosi 2-0 sul campo del Mainz. I gialloneri - al quarto successo di fila - volano al secondo posto in classifica a quota 13 punti, a due sole lunghezze dai campioni in carica. Alla 'Mewa Arena', nel match valido per la quinta giornata di Bundesliga, decidono le reti di Svensson (27') e di uno scatenato Adeyemi (40') nella prima frazione. Nella ripresa i padroni di casa non riescono a riaprire il match e chiudono la contesa in inferiorità numerica, complice il rosso a Zentner al 67'. Terza sconfitta stagionale, la seconda tra le mura amiche, per il Mainz di mister Henriksen.
Il Lipsia passa a Wolfsburg, sorridono anche Leverkusen e Heidenheim
Al terzo posto in classifica (a 12 punti) e a una sola lunghezza dal Borussia Dortmund, c'è il Lipsia. La squadra di Werner passa 1-0 alla 'Volkswagen Arena': decide il gol dell'ex Psv Eindhoven Bakayoko, all'8' del primo tempo, su assist di Romulo Cardoso. Nel finale di gara (90') Baumgartner sbaglia anche un calcio di rigore ma la sostanza non cambia: quarto successo consecutivo per i 'Roten Bullen' che si rialzano dopo il clamoroso 0-6 incassato all'Allianz Arena nella prima giornata contro il Bayern. Secondo ko di fila invece per il Wolfsburg che resta fermo a 5 punti. A quota 8, al quarto posto solitario, c'è invece il Bayer Leverkusen. Le 'Aspirine' di mister Hjulmand vincono 2-1 al 'Millerntor-Stadion' contro i padroni di casa del St.Pauli (inchiodato a 7 punti): Tapsoba porta in vantaggio gli ospiti (25'), raggiunti poco dopo da Wahl (32'). Nella ripresa i rossoneri spingono sull'acceleratore e mettono la freccia grazie al gol di Poku, imbeccato da Grimaldo (58'). Sorride anche l'Heidenheim che conquista la prima vittoria stagionale in Bundesliga: il 2-1 casalingo all'Augsburg (inutile l'acuto di Tietz al 98') porta le firme di Kaufmann (47') e Conteh (54').
