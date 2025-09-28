Lo Stoccarda vince in rimonta a Colonia. Pari tra Friburgo e Hoffenheim

Si chiude la quinta giornata di Bundesliga dopo la vittoria del Borussia Dortmund a Magonza. Lo Stoccarda vince in trasferta contro il Colonia: rimonta che riporta la squadra di Hoeness in zona Europa. Kaminski sblocca la sfida dopo quattro minuti per il Colonia, sfruttando l'assist di Ache. Stoccarda che riesce a pareggiare prima della fine del primo tempo con Demirovic che trasforma il rigore. All'81' arriva il gol che decide la partita: Stiller imbuca per Vagnoman che firma il gol vittoria. Doccia fredda per il Colonia che subisce la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Lipsia nella scorsa giornata.
Bundesliga, risultati e marcatori della quinta giornata
Pari tra Friburgo e Hoffenheim nella gara che aveva aperto la domenica di Bundesliga. Succede tutto nei primi 13 minuti della partita: al 3' Kubler firma la rete che porta avanti i padroni di casa, dieci minuti dopo Fisnik Aslanni riporta tutto in parità. Ripresa molto equilibrata, con il Friburgo che nel finale sfiora la vittoria, ma non riesce ad abbattere il muro degli ospiti. Pareggio anche nella gara che ha chiuso la quinta giornata di Bundesliga: 0-0 tra Union Berlino e Amburgo.