Lo Stoccarda vince in rimonta a Colonia. Pari tra Friburgo e Hoffenheim

Bundesliga, risultati e marcatori della quinta giornata

Pari tra Friburgo e Hoffenheim nella gara che aveva aperto la domenica di Bundesliga. Succede tutto nei primi 13 minuti della partita: al 3' Kubler firma la rete che porta avanti i padroni di casa, dieci minuti dopo Fisnik Aslanni riporta tutto in parità. Ripresa molto equilibrata, con il Friburgo che nel finale sfiora la vittoria, ma non riesce ad abbattere il muro degli ospiti. Pareggio anche nella gara che ha chiuso la quinta giornata di Bundesliga: 0-0 tra Union Berlino e Amburgo.