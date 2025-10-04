Bundesliga, frena il Dortmund: pari con il Lipsia, occasione per il Bayern

DORTMUND (GERMANIA) - La sesta giornata di Bundesliga vede Borussia Dortmund e Lipsia fermarsi a vicenda nell'inseguimento al Bayern Monaco in testa alla classifica. Al Signal Iduna Park finisce con un pareggio per 1-1 (Baumgartner al 7' e Couto al 23') che favorisce solo i bavaresi, che battendo l'Eintracht potrebbero portarsi a +4 sui gialloneri.

Bundesliga, il Leverkusen al quarto posto

Nelle altre partite del sabato il Bayer Leverkusen si porta al quarto posto battendo per 2-0 l'Union Berlin (Kofane e Puku). Una grandissima rimonta fin qui per il Leverkusen, dopo il disastroso inizio con Ten Hag, esonerato e sostituito da Kasper Hjulmand in panchina. Il Werder Brema batte St.Pauli per 1-0 e si allontana dalla zona retrocessione mentre l'Augsburg ritrova la vittoria dopo quattro sconfitte di fila battendo 3-1 il Wolfsburg.

