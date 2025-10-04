Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bundesliga, frena il Dortmund: pari con il Lipsia, occasione per il Bayern

Nella sesta giornata del campionato tedesco la terza e seconda in classifica pareggiano e i bavaresi potrebbero approfittarne nella sfida contro l'Eintracht
Bundesliga, frena il Dortmund: pari con il Lipsia, occasione per il Bayern© APS
2 min

DORTMUND (GERMANIA) - La sesta giornata di Bundesliga vede Borussia Dortmund e Lipsia fermarsi a vicenda nell'inseguimento al Bayern Monaco in testa alla classifica. Al Signal Iduna Park finisce con un pareggio per 1-1 (Baumgartner al 7' e Couto al 23') che favorisce solo i bavaresi, che battendo l'Eintracht potrebbero portarsi a +4 sui gialloneri.

Borussia Dortmund-Lipsia 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga, il Leverkusen al quarto posto

Nelle altre partite del sabato il Bayer Leverkusen si porta al quarto posto battendo per 2-0 l'Union Berlin (Kofane e Puku). Una grandissima rimonta fin qui per il Leverkusen, dopo il disastroso inizio con Ten Hag, esonerato e sostituito da Kasper Hjulmand in panchina. Il Werder Brema batte St.Pauli per 1-0 e si allontana dalla zona retrocessione mentre l'Augsburg ritrova la vittoria dopo quattro sconfitte di fila battendo 3-1 il Wolfsburg.

Bayer Leverkusen-Union Berlino 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Werder Brema-St.Pauli 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Augsburg-Wolfsburg 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

