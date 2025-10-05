Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bundesliga, vincono Amburgo e Stoccarda. Pari senza reti per il Borussia Monchengladbach

I risultati della domenica della sesta giornata del campionato tedesco
Bundesliga, vincono Amburgo e Stoccarda. Pari senza reti per il Borussia Monchengladbach© Getty Images
1 min

Nella domenica della sesta giornata della Bundesliga lo Stoccarda vince di misura contro l'Heidenheimm, fanalino di coda del campionato tedesco. Decisiva la rete di El Khannous (65') per l'1-0 definitivo

Bundesliga, vincono Stoccarda e Amburgo. Solo 0-0 per il Borussia M.

Vittoria netta, invece, dell'Amburgo che contro il Mainz dilaga 4-0 in casa: a segno Sambi Lokonga (6'), Philippe (10', 61') e Dompe (52'). Infine, nell'ultima partita odierna, il Borussia Monchengladbach non va oltre lo 0-0 contro il Friburgo.

 

 

