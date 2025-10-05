Bundesliga, vincono Amburgo e Stoccarda. Pari senza reti per il Borussia Monchengladbach

© Getty Images
Nella domenica della sesta giornata della Bundesliga lo Stoccarda vince di misura contro l'Heidenheimm, fanalino di coda del campionato tedesco. Decisiva la rete di El Khannous (65') per l'1-0 definitivo
Bundesliga, vincono Stoccarda e Amburgo. Solo 0-0 per il Borussia M.
Vittoria netta, invece, dell'Amburgo che contro il Mainz dilaga 4-0 in casa: a segno Sambi Lokonga (6'), Philippe (10', 61') e Dompe (52'). Infine, nell'ultima partita odierna, il Borussia Monchengladbach non va oltre lo 0-0 contro il Friburgo.