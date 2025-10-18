Bundesliga, il Bayern si prende il 'Klassiker' e prosegue la fuga in vetta

La Bundesliga ritorna col botto e la 7ª giornata proponeva il 'Klassiker', lo scontro tra le due regine del calcio tedesco Bayern e Borussia Dortmund. All'Allianz Arena finisce 2-1 per i campioni di Germania, che restano così a punteggio pieno. È ancora una volta la premiata ditta Kane-Olise a decidere la sfida, con l'inglese che la sblocca dopo 10 minuti ed il talento che raddoppia a metà ripresa. Inutile la rete di Brandt, che non basta agli ospiti.