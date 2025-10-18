Bundesliga, il Bayern si prende il 'Klassiker' e prosegue la fuga in vetta
La Bundesliga ritorna col botto e la 7ª giornata proponeva il 'Klassiker', lo scontro tra le due regine del calcio tedesco Bayern e Borussia Dortmund. All'Allianz Arena finisce 2-1 per i campioni di Germania, che restano così a punteggio pieno. È ancora una volta la premiata ditta Kane-Olise a decidere la sfida, con l'inglese che la sblocca dopo 10 minuti ed il talento che raddoppia a metà ripresa. Inutile la rete di Brandt, che non basta agli ospiti.
Volano Lipsia e Stoccarda
Negli altri match, vittorie pesanti per il Lipsia, che supera 2-1 l'Amburgo grazie alla doppietta di Baumgartner e resta nei quartieri altissimi della classifica, seguito dallo Stoccarda, che passa addirittura per 3-0 sul campo del Wolfsburg con le reti di Tomas, Mittelstadt e Stiller. Vince anche il Bayer Leverkusen, che però soffre fino all'ultimo in casa del Mainz, spuntandola per 4-3.
Finiscono in parità gli altri due match
Negli altri due match in programma nel sabato pomeriggio di Bundes, arrivano due pareggi: 1-1 tra Colonia e Augsburg, con gli ospiti subito avanti grazie a un rigore di Rieder ed i padroni di casa che pareggiano nella ripresa con El Mala, 2-2 tra Heidenheim e Brema, con il Werder due volte avanti e due volte riacciuffato.