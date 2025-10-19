Bundesliga, Grifo salva il Firburgo contro l'Eintracht. Ok l'Hoffenheim

La domenica della 7ª giornata di Bundesliga si è aperta con la sfida dell'Europa-Park Stadion tra il Friburgo di Schuster e l'Eintracht Francoforte di Toppmoller, entrambe ancorate a metà classifica dopo un avvio di stagione tra alti e bassi. È terminata con uno spettacolare 2-2, che ha confermato pregi e difetti messi in mostra in queste prime giornate dalle due compagini: vantaggio lampo per i padroni di casa con Scherhant, poi la doppietta di Burkardt, che colpisce per due volte al 18' e al 38' ribaltando il risultato, prima del gol del pari defintivo firmato nel finale dall'ex azzurro Vincenzo Grifo da calcio di punizione.