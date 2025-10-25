Il Bayern Monaco convinua a vincere. Dodicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni ufficiali: 3-0 in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach . Dopo un primo tempo bloccato, i bavaresi si sbloccano nella ripresa con il gol di Kimmich al 64'. Cinque minuti dopo Guerreiro firma il raddoppio e all'80' segna ancora il classe 2008 Karl , dopo il suo primo gol in Champions League arrivato in settimana. La squadra di Kompany non perde dai quarti di finale del Mondiale per Club dello scorso luglio e ora tenta l'allungo in classifica: è già a +5 sulla seconda, il Lipsia , che però non molla.

Lipsia schiacciasassi: sei gol all'Augsburg

Infatti la squadra del grppo Red Bull vince in grande stile segnando sei gol in trasferta contro l'Augsburg. Mettono tutto in discesa i gol nel primo tempo di Diomande, Nusa, Romulo e Baumgartner. Nel secondo tempo chiudono i giochi Ouedraogo e Lukeba. Tre punti anche per l'Eintracht Francoforte che vince 2-0 contro il St. Pauli: un gol per tempo, entrambi firmati da Burkadt. L'Hoffenheim rimane sul treno Europa e porta a casa una vittoria importante contro l'Heidenheim: 3-1 per i padroni di casa grazie ai gol di Asllani, Lemperle e Kramaric, inutile la rete di Schimmer nel finale. Cade l'Amburgo in casa: 1-0 per il Wolfsburg grazie alla rete di Daghim, su assist di Christian Eriksen. Alle 18:30 in campo il derby tra Borussia Dortmund e Colonia.