Il Bayern non sbaglia: Borussia Mönchengladbach ko. Il Lipsia ne fa sei
Il Bayern Monaco convinua a vincere. Dodicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni ufficiali: 3-0 in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach. Dopo un primo tempo bloccato, i bavaresi si sbloccano nella ripresa con il gol di Kimmich al 64'. Cinque minuti dopo Guerreiro firma il raddoppio e all'80' segna ancora il classe 2008 Karl, dopo il suo primo gol in Champions League arrivato in settimana. La squadra di Kompany non perde dai quarti di finale del Mondiale per Club dello scorso luglio e ora tenta l'allungo in classifica: è già a +5 sulla seconda, il Lipsia, che però non molla.
Lipsia schiacciasassi: sei gol all'Augsburg
Infatti la squadra del grppo Red Bull vince in grande stile segnando sei gol in trasferta contro l'Augsburg. Mettono tutto in discesa i gol nel primo tempo di Diomande, Nusa, Romulo e Baumgartner. Nel secondo tempo chiudono i giochi Ouedraogo e Lukeba. Tre punti anche per l'Eintracht Francoforte che vince 2-0 contro il St. Pauli: un gol per tempo, entrambi firmati da Burkadt. L'Hoffenheim rimane sul treno Europa e porta a casa una vittoria importante contro l'Heidenheim: 3-1 per i padroni di casa grazie ai gol di Asllani, Lemperle e Kramaric, inutile la rete di Schimmer nel finale. Cade l'Amburgo in casa: 1-0 per il Wolfsburg grazie alla rete di Daghim, su assist di Christian Eriksen. Alle 18:30 in campo il derby tra Borussia Dortmund e Colonia.