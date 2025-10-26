Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Bundesliga, Stoccarda terzo di rimonta. Orgoglio Leverkusen© EPA

Bundesliga, Stoccarda terzo di rimonta. Orgoglio Leverkusen

Risultati importanti dai match domenicali dell'ottava giornata del campionato tedesco: tutti gli aggiornamenti
1 min
TagsBundesligaStoccardaBayer Leverkusen

La domenica dell'8ª giornata di Bundesliga si è chiusa con il successo in rimonta dello Stoccarda sul Mainz, che si era portato in vantaggio grazie al rigore trasformato da Amiri nel finale del primo tempo. In pieno recupero però, poco prima dell'intervallo, la reazione dei padroni di casa, che pareggiano con Fuhrich. Nella ripresa, al 79' il gol partita di Undav, che vale il terzo posto solitario in classifica alle spalle dell'inarrestabile Bayern e del Byer Leverkusen.

Stoccarda-Mainz 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Il Leverkusen reagisce alla batosta in Champions

Il Bayer Leverkusen rialza la testa. Dopo la fragorosa sconfitta in Champions contro il Psg, la squadra di Hjulmand ha immediatamente reagito, trovando un importante successo in campionato contro il lanciato Friburgo, il quarto consecutivo dopo le vittorie su St. Pauli, Union Berlino e Mainz. A decidere la sfida con i Breisgau un gol per tempo di Poku e Tapsoba.

Leverkusen-Friburgo 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Tutte le news di Bundesliga

