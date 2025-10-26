Bundesliga, Stoccarda terzo di rimonta. Orgoglio Leverkusen

La domenica dell'8ª giornata di Bundesliga si è chiusa con il successo in rimonta dello Stoccarda sul Mainz, che si era portato in vantaggio grazie al rigore trasformato da Amiri nel finale del primo tempo. In pieno recupero però, poco prima dell'intervallo, la reazione dei padroni di casa, che pareggiano con Fuhrich. Nella ripresa, al 79' il gol partita di Undav, che vale il terzo posto solitario in classifica alle spalle dell'inarrestabile Bayern e del Byer Leverkusen.